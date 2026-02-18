Avião da Ryanair com destino a Londres evacuado em Faro devido a suspeita de incêndio

Um avião da Ryanair com destino a Londres foi, na tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro, evacuado no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, no Algarve, devido à "suspeita de incêndio", que acabou por não se confirmar.Foi declarada emergência, pelo que foram mobilizados "todos os meios de socorro adequados à situação" e os passageiros foram retirados do avião "e encaminhados para o terminal", informou a ANA Aeroportos, de acordo com o JN, que dá conta que a ocorrência no avião com destino ao aeroporto de Stansted, em Londres, ocorreu às 17h16. Foram mobilizados mais de uma centena de meios de emergência e socorro.Depois de realizada uma inspeção, a suspeita de incêndio a bordo não se confirmou e, às 17h45 horas, os meios de socorro foram desmobilizados.Pelo menos uma pessoa ficou ferida, durante a evacuação, refere o diário, dando conta que se trata de uma mulher, membro da tripulação, que foi transportada para o Hospital de Faro. .Avião proveniente de Paris evacuado à chegada a Lisboa por fumo na cabine.Avião da American Airlines evacuado de urgência em Denver por problema mecânico