Avião da LATAM retido no aeroporto de Lisboa por falso alarme

Um avião da companhia aérea chilena LATAM foi este sábado, 7 de março, retido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após a tripulação ter detetado uma mala suspeita e alertado a PSP, estando a situação já normalizada, disse à Lusa fonte policial.Segundo a PSP, o alerta ocorreu antes das 08h00, quando a tripulação identificou uma bagagem considerada suspeita no interior da aeronave e contactou as autoridades.O avião da companhia aérea chilena LATAM foi alvo de buscas pela polícia, que acionou os procedimentos de segurança para averiguar a eventual presença de explosivos.Após as verificações realizadas, a suspeita foi descartada e não foi encontrado qualquer engenho explosivo."A situação está normalizada", assegurou à Lusa fonte oficial da PSP.