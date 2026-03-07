Avião da LATAM retido no aeroporto de Lisboa por falso alarme
Avião da LATAM retido no aeroporto de Lisboa por falso alarme

Tripulação da companhia aérea chilena identificou uma bagagem considerada suspeita no interior da aeronave. Após verificações, a suspeita foi descartada e não foi encontrado qualquer engenho explosivo
DN/Lusa
Um avião da companhia aérea chilena LATAM foi este sábado, 7 de março, retido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após a tripulação ter detetado uma mala suspeita e alertado a PSP, estando a situação já normalizada, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a PSP, o alerta ocorreu antes das 08h00, quando a tripulação identificou uma bagagem considerada suspeita no interior da aeronave e contactou as autoridades.

O avião da companhia aérea chilena LATAM foi alvo de buscas pela polícia, que acionou os procedimentos de segurança para averiguar a eventual presença de explosivos.

Após as verificações realizadas, a suspeita foi descartada e não foi encontrado qualquer engenho explosivo.

“A situação está normalizada”, assegurou à Lusa fonte oficial da PSP.

