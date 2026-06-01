Pedro Nascimento Alves divide a sua investigação clínica entre a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria.
Pedro Nascimento Alves divide a sua investigação clínica entre a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

AVC: a corrida contra as sequelas invisíveis

Pedro Nascimento Alves criou um projeto que tenta recuperar a atividade dos neurotransmissores interrompida pelas lesões cerebrais de um AVC. O Neuro T-Map valeu ao neurologista obter a Bolsa CUF D. Manuel de Mello, o maior prémio para jovens médicos.
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