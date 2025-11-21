Autoridades portuguesas apreendem mais de sete toneladas de droga em barcos de pesca vindos da América do Sul

A Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea Portuguesa, desencadeou uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, que culminou na interceção de duas embarcações de pesca, em alto mar, a cerca de 1000 milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa, com 10 cidadãos estrangeiros a bordo, tendo apreendido mais de sete mil quilos de cocaína.A investigação coordenada pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ iniciou-se com base em informação remetida pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), que dava conta de um possível transporte de produto estupefaciente, por via marítima, já em curso com destino à Europa, "nomeadamente a território nacional"."As embarcações, provenientes da América do Sul, transportavam uma quantidade substancial de produto estupefaciente, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil", indica um comunicado enviado às redações.Com o objetivo de intercetar as embarcações, de forma a evitar que as mesmas pudessem efetuar o transbordo dos fardos de cocaína para embarcações de alta velocidade, "foi empenhado um vasto conjunto de meios da Marinha, pertencentes à Componente Naval do Sistema de Forças, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea e elementos da Polícia Judiciária.A investigação contou, ainda, com a colaboração Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration, dos EUA), da JIATF West (Joint Interagency Task Force West, dos EUA) e da NCA (National Crime Agency, do Reino Unido).