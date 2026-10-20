Autoridades encerram shopping na Tapada das Mercês, em Sintra, por insalubridade e pernoitas ilegais

As autoridades encerraram um centro comercial na Tapada das Mercês, Sintra, devido a “graves problemas” de insalubridade e segurança e a descoberta de duas pessoas a habitar indevidamente em lojas, em condições degradantes, informou esta terça-feira, 20 de outubro, a PSP.

Esta “operação interinstitucional”, com várias autoridades, realizada na passada quinta-feira através da Divisão Policial de Sintra surgiu na sequência de denúncias relativas à utilização indevida de lojas para fins habitacionais e à existência de graves problemas de higiene, salubridade e segurança, adianta a PSP, em comunicado.

Durante a intervenção foi detetado ali a pernoitar um homem de 71 anos, que “apresentava sinais de fragilidade física, dificuldades de mobilidade e várias feridas visíveis”, refere a PSP, acrescentando que face ao seu estado de saúde foram acionados os meios de emergência, tendo recebido os primeiros cuidados no local e sido posteriormente transportado para o Hospital Amadora/Sintra, “por suspeita de desidratação e necessidade de avaliação médica”.

A segunda pessoa identificada ali a pernoitar numa das lojas foi uma mulher já anteriormente sinalizada pelos serviços de ação social, estando ambos “em condições manifestamente incompatíveis com os requisitos mínimos de habitabilidade, higiene e segurança”.

Os cidadãos foram sinalizados para acompanhamento social, tendo sido prevista a articulação com os serviços competentes para avaliação das suas necessidades e encaminhamento para respostas de acolhimento adequadas.