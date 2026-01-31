Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e ex-ministra da Coesão Territorial.
Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e ex-ministra da Coesão Territorial. Leonel de Castro / Global Imagens
Sociedade

Autarca de Coimbra pede ao Governo para manter estado de calamidade na próxima semana

Ana Abrunhosa disse este sábado, 31, que estão a ser feitas descargas controladas na barragem da Aguieira para impedir inundações em zonas urbanas.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra revelou à CNN Portugal que pediu ao Governo “para manter na próxima semana” o estado de calamidade na região e explicou que estão a ser feitas descargas controladas na barragem da Aguieira para impedir inundações em zonas urbanas.

“A nossa barragem é a da Aguieira. Está completamente cheia e temos estado a fazer descargas controladas. Temos cheias controladas. A preocupação é, com a APA, irmos monitorizando, hora a hora, este caudal. A nossa maior preocupação é a partir de domingo à noite, há a previsão de muita chuva. Estamos a trabalhar com juntas de freguesias e IPSS, a retirar animais do canil, avisei para não se estacionar e circular à beira-rio. Bombeiros e GNR estão a fazer monitorização. Hoje e amanhã não há esse risco e estamos a aproveitar para esvaziar a barragem, para criar capacidade de encaixe. Com a chuva poderá não ser suficiente. Felizmente ou infelizmente, a população destas zonas já está habituada. Já sabemos, em caso de emergência maior, onde colocar as pessoas que estão em lares. Não temos falta de informação”, afirmou Ana Abrunhosa.

A autarca contou que em Coimbra ainda há “milhares de pessoas sem energia elétrica”, mas reconhece que o município que preside não é o mais afetado. “Leiria, Marinha Grande, Pombal e a zona de Castelo Branco foram muito afetadas. Sem energia elétrica, não há bombagem da água. A queda de árvores também provocou queda de postes de alta tensão. É muito perigoso cortar árvores quando estão emaranhadas nos fios elétricos. A maior preocupação neste momento é a falta de energia elétrica”, frisou, salientando que a “prioridade é salvar vidas e animais”.

Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e ex-ministra da Coesão Territorial.
Após a devastação, a ajuda. Fotogaleria da operação de limpeza em Leiria
Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e ex-ministra da Coesão Territorial.
Marcelo em Leiria admite que resposta "podia ter sido mais rápida" e exige foco nas prioridades de recuperação
Tempestade
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt