Atropelamento mortal interrompe Linha de Cascais entre Cais do Sodré e Algés

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está interrompida, entre Algés e o Cais do Sodré devido a um atropelamento mortal, ocorrido na estação ferroviária de Cruz Quebrada.De acordo com a Lusa, que cita fontes da Proteção Civil e da CP, a vítima é um homem, cujo óbito foi declarado no local.O alerta para o atropelamento foi dado pelas 18h02, tendo sido mobilizados bombeiros para o local, disse à agência fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.A CP informou que a circulação está interrompida, nos dois sentidos, após "uma pessoa ter sido colhida" por um comboio.