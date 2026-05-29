Linha de Cascais
Linha de CascaisFOTO: ARQUIVO
Sociedade

Atropelamento mortal interrompe Linha de Cascais entre Cais do Sodré e Algés

A vítima é um homem, cujo óbito foi declarado no local. O alerta para o atropelamento, na estação da Cruz Quebrada, foi dado pelas 18h02.
David Pereira
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A circulação ferroviária na Linha de Cascais está interrompida, entre Algés e o Cais do Sodré devido a um atropelamento mortal, ocorrido na estação ferroviária de Cruz Quebrada.

De acordo com a Lusa, que cita fontes da Proteção Civil e da CP, a vítima é um homem, cujo óbito foi declarado no local.

O alerta para o atropelamento foi dado pelas 18h02, tendo sido mobilizados bombeiros para o local, disse à agência fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

A CP informou que a circulação está interrompida, nos dois sentidos, após "uma pessoa ter sido colhida" por um comboio.

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