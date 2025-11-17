Ator Carloto Cotta absolvido de todos os crimes, incluindo violação

O ator Carloto Cotta, protagonista de filmes como Tabu e Diamantino, foi, na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro, absolvido de todos os crimes de que estava acusado, entre os quais os de violação e sequestro de uma mulher. O caso remonta a 2023, na sequência de um encontro na sua casa com uma mulher que conhecera numa livraria. Segundo revelaram o Correio da manhã e o Expresso, o Tribunal de Sintra considerou que os testemunhos da alegada vítima apresentavam incongruências, tendo contado versões diferentes dos factos."Há prova que contraria a versão da assistente e portanto o tribunal absolveiu o Carloto sem nenhuma dúvida e sem hesitações", realçou o advogado de defesa do ator, Rui Patrício, após conhecida a sentença. O Ministério Público tinha acusado o ator Carloto Cotta de nove crimes: um de importunação sexual, um de coação sexual, um de violação, um de sequestro na forma agravada, dois crimes de ameaça agravada, um de coação agravada, um de ofensa à integridade física simples e um de injúria.O julgamento decorreu à porta fechada e, na sessão dedicada às alegações finais, o Ministério Público tinha pedido a absolvição do ator..Ator Carloto Cotta acusado de sequestro e violação