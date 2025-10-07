Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ativistas da flotilha para Gaza vão ter de pagar custos da viagem de regresso a Portugal
Paulo Spranger
Sociedade

Ativistas da flotilha para Gaza vão ter de pagar custos da viagem de regresso a Portugal

MNE explica que o Estado português adiantou esse valor por "razões logísticas e de ordem prática", como a impossibilidade de comunicação prévia com estes cidadãos nacionais.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Os quatro ativistas portuguesas que embarcaram na flotilha para Gaza e foram detidos pelas forças israelitas na semana passada vão ter de pagar, de forma integral, o custo da viagem de regresso a Portugal, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O MNE, tutelado por Paulo Rangel, explicou que o Estado português adiantou esse valor por "razões logísticas e de ordem prática", como a impossibilidade de comunicação prévia com estes cidadãos nacionais, mas que a acompanhar o ofício seguiu também o formulário de pedido de reembolso do custo da viagem, que cabe a cada um, nos termos do regulamento consular.

Os quatro portugueses, a coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves, chegaram no domingo à noite ao aeroporto de Lisboa, tendo sido recebidos em clima de euforia por centenas de apoiantes pró-Palestina.

Ativistas da flotilha para Gaza vão ter de pagar custos da viagem de regresso a Portugal
Mariana Mortágua regressou à campanha antes do previsto e não estende "agradecimentos ao Governo"
Mariana Mortágua
flotilha
Flotilha Humanitária
Sofia Aparício
Miguel Duarte
Diogo Chaves

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt