Ativistas da flotilha para Gaza vão ter de pagar custos da viagem de regresso a Portugal

Os quatro ativistas portuguesas que embarcaram na flotilha para Gaza e foram detidos pelas forças israelitas na semana passada vão ter de pagar, de forma integral, o custo da viagem de regresso a Portugal, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).O MNE, tutelado por Paulo Rangel, explicou que o Estado português adiantou esse valor por "razões logísticas e de ordem prática", como a impossibilidade de comunicação prévia com estes cidadãos nacionais, mas que a acompanhar o ofício seguiu também o formulário de pedido de reembolso do custo da viagem, que cabe a cada um, nos termos do regulamento consular.Os quatro portugueses, a coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves, chegaram no domingo à noite ao aeroporto de Lisboa, tendo sido recebidos em clima de euforia por centenas de apoiantes pró-Palestina..Mariana Mortágua regressou à campanha antes do previsto e não estende "agradecimentos ao Governo"