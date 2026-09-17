Atirador russo procurado pela Interpol detido no Aeroporto de Lisboa

Um homem de 62 anos procurado internacionalmente pela Interpol por crime violento foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na quarta-feira, 16 de setembro, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

De acordo com a Direção Nacional da PSP, citada pelo Correio da Manhã, trata-se de um cidadão russo, que se apresentou no controlo de fronteira do Terminal 1, proveniente de Telavive, capital de Israel, tendo sido identificado um alerta internacional ativo durante as verificações efetuadas pelos Guardas de Fronteira da PSP.

"A situação revestiu-se de particular complexidade, uma vez que o passageiro se apresentou com uma identidade associada a um alias constante do registo internacional, tendo sido necessário aprofundar as diligências para confirmar a sua verdadeira identidade e a correspondência com a pessoa procurada", explica a PSP num comunicado enviado às redações.

Após a confirmação da validade do pedido de detenção através dos canais de cooperação policial internacional, a PSP procedeu à detenção.

"O homem é procurado pela alegada prática de um crime de ofensa grave à integridade física, relacionado com factos ocorridos em 2013, durante os quais terá efetuado três disparos contra uma vítima, provocando ferimentos graves e suscetíveis de colocar a sua vida em perigo. De acordo com a informação constante do mandado, o crime é punível com pena de prisão até 10 anos", explica a polícia.

O detido foi conduzido a instalações policiais e será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para trâmites relativos ao processo de extradição.