Asteroide com mais de 200 metros passou perto da Terra

Um asteróide com mais de 200 metros de diâmetro passou esta quinta-feira, 18 de setembro, ao largo da Terra, pelas 07:41 horas (de Lisboa), segundo o Laboratório de Astronomia da Academia de Ciências da Rússia.Na sua conta da rede social Telegram, aquela instituição refere que o objeto era mil vezes maior do que o meteorito que caiu na cidade russa de Cheliabinsk, em 2013, acrescentando que a passagem ocorreu a uma distância de quase 800 mil quilómetros da Terra e da Lua.O agora batizado "2025 FA22", que terá um tamanho estimado de entre 130 e 290 metros, "foi incluído na lista dos corpos celestes potencialmente perigosos para o planeta", tendo 'regresso' previsto para daqui a cerca de 11 anos, mais precisamente em 20 de agosto de 2036, mas a uma distância previsivelmente maior, segundo os especialistas."Uma aproximação potencialmente perigosa poderá ocorrer em 2089 e, particularmente, em 2173", indicaram no comunicado.Por exemplo, a famosa cratera Barringer, no estado norte-americano Arizona foi provocada pela queda de um meteorito entre 10 e 100 vezes mais pequeno que o "2025 FA22", há cerca de 50 mil anos.Os peritos russos calculam que este asteroide está "como que sincronizado com a Terra e passa periodicamente perto do planeta", havendo registo da sua última aproximação em 17 de setembro de 1940."É importante assinalar que, com esta órbita, as probabilidades de esta rocha espacial vir a protagonizar algum tipo de impacto com a Terra são bastante altas", alertam ainda os astrónomos.