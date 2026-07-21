Assembleia Municipal de Almada discute moção de censura ao executivo de Inês de Medeiros

A Assembleia Municipal de Almada vai apreciar esta terça-feira (21 de julho) uma moção de censura à liderança socialista da câmara municipal, apresentada pelo PSD, que responsabiliza a autarquia pelas falhas no abastecimento de água no concelho.Ponto único na ordem de trabalhos da reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Almada - que terá lugar a partir das 21h00 na sala Pablo Neruda, no Fórum Romeu Correia, em Almada -, a moção de censura surge na sequência das sucessivas falhas no abastecimento de água, que afetaram milhares de famílias em todo o concelho, bem como muitos setores de atividade, particularmente a restauração e a hotelaria, entre outros.Em declarações à Agência Lusa o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do partido, o também vereador Paulo Sabino, frisou que “não houve planeamento adequado, não se investiu” e, por isso, surgiu este problema da falta de água.A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.A moção de censura do PSD, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas Paulo Sabino espera que seja “um abre-olhos” para a presidente.Desde o início do mês que têm ocorrido falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.Entre as medidas definidas pela autarquia estão o corte total do abastecimento de água durante a noite em determinadas zonas do concelho em períodos pré-anunciados e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.No passado fim de semana, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada anunciaram um reforço das ações de fiscalização para garantir uma “utilização responsável” de água e a identificação de “diversos pontos com perdas significativas”.Os SMAS anunciaram também a realização de diversas ações para reparar diversos pontos com perdas significativas de água e detetar e eliminar ligações irregulares à rede pública, algumas destinadas à alimentação de sistemas de rega. .Almada quer licenciar novos furos de captação para reforçar abastecimento de água.SMAS de Almada prevê estabilizar abastecimento de água este mês. PSD vai apresentar moção de censura