Vítor Casimiro é recuperador-salvador, o elemento que sai do helicóptero em voo estacionário, desce por um cabo até à vítima e resgata-a de volta para dentro do helicóptero.
Sociedade

As 3 mil horas de voo do “anjo” do oceano Atlântico

O Sargento-chefe Vítor Casimiro, recuperador-salvador da Esquadra-752 “Fénix”, atingiu na semana passada a inédita marca de 3 mil horas de voo no helicóptero EH-Merlin.
Nuno Martins Neves / Açoriano Oriental
Sociedade
Açores
Força Aérea
Busca e Salvamento

