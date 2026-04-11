Arrumador de carros que ameaçava cidadãos com x-ato intercetado em Leiria pela PSP

Um arrumador de carros, com 47 anos, foi intercetado pela PSP em Leiria, no dia 2 de abril, quando ameaçava cidadãos com um x-ato para lhes extorquir dinheiro, anunciou este sábado, 11 de abril, a polícia.Num comunicado, a PSP de Leiria informou que o homem foi intercetado pelas 18:30 de 02 de abril depois de a polícia ter recebido um alerta para um arrumador que coagia “cidadãos à entrega de dinheiro mediante ameaças com um objeto cortante”.Quando as autoridades chegaram ao local, o homem estava “exaltado e agressivo, proferindo gritos e dirigindo-se de forma hostil aos transeuntes e aos próprios elementos da polícia”.O homem foi intercetado e imobilizado com recurso à força estritamente necessária, acrescentou a PSP, num comunicado.O suspeito tinha consigo “um instrumento perfurante do tipo X-ato, de fabrico artesanal, bem como uma quantia monetária, suspeita de ter sido obtida através da atividade de arrumador de veículos”.Apesar de não ter sido formalizada qualquer queixa por parte das vítimas, o objeto foi apreendido por motivos de segurança, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público e à Câmara Municipal de Leiria, uma vez que o homem não possuía qualquer licenciamento para o exercício da atividade de arrumador.Na nota, o Comando Distrital de Leiria da PSP aconselhou os cidadãos a não cederem perante “situações de coação ou intimidação, devendo, sempre que possível, afastar-se do local e contactar de imediato as autoridades”.