Falta de condições trava realização do Arraial Lisboa Pride em junho

O Arraial Lisboa Pride (ALP), que habitualmente acontece em junho, já não acontecerá nesse mês, avança a Associação ILGA Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo) nas redes sociais."Até ao momento, não foram apresentadas as condições necessárias para confirmar a realização do ALP em 2026, nos moldes habituais. Por esse motivo, informamos desde já que o Arraial Lisboa Pride não acontecerá em junho, como em edições anteriores", pode ler-se.A ILGA Portugal explica que, "ao longo dos últimos meses, a Associação tem vindo a desenvolver contactos" com a Câmara Municipal de Lisboa "e a analisa propostas relativas às condições necessárias para a realização do evento, nomeadamente no que diz respeito a local, calendário, logística e apoios disponíveis".. A associação promete continuar "empenhada em encontrar uma solução viável e está em diálogo com a Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo de avaliar alternativas que permitam garantir um evento com as condições mínimas de segurança, acessibilidade, sustentabilidade e qualidade que toda a comunidade merece".A organização lembra que "o Arraial Lisboa Pride é um evento de grande dimensão, com uma programação cultural, associativa e artística que exige um trabalho logístico e operacional significativo, que só é possível garantir com condições adequadas de segurança, acessibilidade e sustentabilidade, e para o qual o apoio da Câmara Municipal é essencial".Enquanto o arraial não tem data marcada, a ILGA reforça o "apelo importante" para a participação nas "essenciais" Marchas do Orgulho LGBTI+. "É na rua, em união, que afirmamos os nossos direitos, a nossa existência e a nossa força coletiva. Por isso, convidamos a marcarem presença nas Marchas LGBTI+ que vão ocorrer ao longo do país, como acontecerá no dia 6 de junho em Lisboa, com orgulho, com coragem e com esperança", frisa a organização..Fotogaleria. Orgulho LGBTI+ em marcha nas ruas de Lisboa.Europride em Lisboa reúne milhares para reivindicar direitos LGBTI+