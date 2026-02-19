APAV assinala Dia Europeu da Vítima de Crime com “Voz das Vítimas”

A APAV vai assinalar o Dia Europeu da Vítima de Crime, no domingo, 22 de fevereiro, com o projeto “Voz das Vítimas”, que dá destaque a testemunhos e experiências de pessoas que foram alvo de crime e de outras formas de violência.A Voz das Vítimas, que será colocado online no domingo, é um espaço criado pela APAV onde vítimas de crime partilham experiências e vivências na primeira pessoa. Ao dar lugar a estas vozes, afirma-se a importância de ser escutado em segurança, com respeito e sem julgamento, reconhecendo que a partilha pode ser um passo fundamental para quem procura compreensão, apoio ou simplesmente saber que não está sozinho.As histórias reunidas no âmbito desta iniciativa revelam realidades diversas e muitas vezes invisíveis, ajudando a compreender o impacto profundo que o crime tem na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, tornam visível a importância de um acompanhamento humano, especializado e de proximidade, capaz de responder às necessidades de cada vítima com tempo, cuidado e confiança.Ao dar a conhecer estes testemunhos, a APAV "procura sensibilizar a sociedade para as experiências vividas pelas vítimas, humanizar o trabalho desenvolvido diariamente e reforçar a relevância de uma resposta solidária e informada", sendo também um convite ao envolvimento coletivo, inspirando o apoio à causa através do voluntariado, de parcerias ou de contributos que ajudam a garantir que este trabalho continua a chegar a quem dele precisa.“A Voz das Vítimas nasce da convicção de que escutar quem foi vítima de crime é essencial para compreender o impacto real da violência na vida das pessoas. Ao dar espaço a testemunhos na primeira pessoa, este projeto contribui para quebrar o silêncio, sensibilizar a sociedade e mostrar que o apoio humano, especializado e de proximidade faz a diferença. É também uma forma de reforçar que ninguém está sozinho e que procurar apoio pode ser um passo decisivo no caminho da recuperação”, afirma João Lázaro, Presidente da APAV..Crimes e outras formas de violência crescem 13,1% em relação a 2024