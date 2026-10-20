A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou 100 vítimas de ‘bullying’ em 2025, a maioria raparigas entre os 11 e os 14 anos, segundo dados divulgados esta terça-feira, Dia Mundial do Combate ao Bullying.

As “Estatísticas APAV | Vítimas de Bullying | 2025” dão a conhecer a realidade das vítimas de ‘bullying’ apoiadas pela associação em 2025.

Segundo a informação, “a maioria [das vítimas era do sexo feminino (56%) e tinha entre 11 e 14 anos (29 vítimas), seguindo-se a faixa etária dos 15 aos 17 anos, com 25 vítimas”.

Entre as dinâmicas de violência identificadas, a APAV aponta a violência verbal como a mais frequente, envolvendo 58 vítimas. Seguiram-se a violência física (37 vítimas), a violência social (31 vítimas) e o ‘cyberbullying’ (22 vítimas).

A Associação ressalva no entanto que uma mesma vítima pode ter sido exposta a mais do que uma dinâmica de violência.

Os dados revelam ainda que a escola foi informada da situação em 65% dos casos e, em 26% das situações, foi apresentada queixa ou formalizada denúncia às autoridades.

A APAV alerta que, “embora o ‘bullying’ não constitua um tipo legal de crime autónomo, os comportamentos que lhe estão associados podem ser criminalmente relevantes”.

Salienta ainda que as estatísticas agora divulgadas procuram “contribuir para um melhor conhecimento das situações de ‘bullying’ e das dinâmicas de violência que afetam crianças e jovens, reforçando a importância da prevenção, da identificação precoce e de uma resposta articulada entre famílias, escolas e comunidade”.

A APAV presta apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006 (gratuita nos dias úteis das 8:00 às 23:00), do Chatbot APAV, disponível online 24 horas por dia, sete dias por semana, e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade.