APA investiga causas da morte de peixes no rio Corgo em Vila Real
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APA investiga causas da morte de peixes no rio Corgo em Vila Real

Descarga anormal de águas residuais através da rede pluvial aliada ao calor e ao baixo caudal estará na origem do incidente
Ricardo Simões Ferreira
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a investigar a morte de dezenas de peixes registada no rio Corgo, no concelho de Vila Real, numa ação desenvolvida em articulação com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

No terreno, foram recolhidas amostras de água e exemplares de peixes mortos para análise laboratorial, com o objetivo de determinar as causas exatas do sucedido e avaliar a extensão dos danos ecológicos, segundo comunicado enviado às redações. A avaliação preliminar levada a cabo pelas autoridades aponta para uma provável descarga anormal de águas residuais, cuja proveniência ainda está a ser apurada, que terá entrado na linha de água através da rede de drenagem pluvial.

Os dados apurados indicam que o evento poluente terá sido pontual, ocorrendo entre 15 e 16 de agosto, dias em que se registaram trovoadas e chuva na região transmontana. A conjugação deste afluxo com as temperaturas elevadas e o caudal reduzido típico do verão terá precipitado a mortandade observada.

A APA mantém o acompanhamento da situação no terreno e remeteu novos esclarecimentos para o momento em que estiverem concluídos os relatórios laboratoriais.

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