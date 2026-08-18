APA investiga causas da morte de peixes no rio Corgo em Vila Real

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a investigar a morte de dezenas de peixes registada no rio Corgo, no concelho de Vila Real, numa ação desenvolvida em articulação com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

No terreno, foram recolhidas amostras de água e exemplares de peixes mortos para análise laboratorial, com o objetivo de determinar as causas exatas do sucedido e avaliar a extensão dos danos ecológicos, segundo comunicado enviado às redações. A avaliação preliminar levada a cabo pelas autoridades aponta para uma provável descarga anormal de águas residuais, cuja proveniência ainda está a ser apurada, que terá entrado na linha de água através da rede de drenagem pluvial.

Os dados apurados indicam que o evento poluente terá sido pontual, ocorrendo entre 15 e 16 de agosto, dias em que se registaram trovoadas e chuva na região transmontana. A conjugação deste afluxo com as temperaturas elevadas e o caudal reduzido típico do verão terá precipitado a mortandade observada.

A APA mantém o acompanhamento da situação no terreno e remeteu novos esclarecimentos para o momento em que estiverem concluídos os relatórios laboratoriais.