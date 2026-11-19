A maioria dos comportamentos aditivos entre os jovens de 18 anos diminuiu ou estabilizou em 2025, mas os Açores e o Alentejo registam prevalências superiores à média nacional.

Um estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) divulgado esta quinta-feira (19), baseado no inquérito realizado aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, identifica diferenças regionais relevantes e um aumento das discrepâncias entre territórios face aos anos mais recentes.

“Os resultados de 2025 confirmam a tendência nacional de diminuição ou estabilização da maioria dos comportamentos aditivos entre os jovens de 18 anos”, mas evidenciam também diferenças regionais relevantes, refere o ICAD em comunicado.

De acordo com o estudo, os Açores são a região onde mais indicadores registaram aumentos entre 2024 e 2025, destacando-se as subidas nas prevalências do consumo de drogas ilícitas, com exceção do consumo diário de canábis, que se manteve, do consumo de tranquilizantes e sedativos sem prescrição médica e da utilização da Internet para jogos de apostas.

Foi também nesta região que mais aumentaram os problemas relacionados com o consumo de álcool e drogas ilícitas, sendo que, em ambos os casos, as prevalências atingiram os valores mais elevados desde o início do estudo, em 2015.

O Alentejo é a segunda região onde mais indicadores aumentaram no período em análise e mantém-se, a par dos Açores, entre as regiões onde os comportamentos aditivos são mais prevalentes.

Entre 2024 e 2025, a situação agravou-se ligeiramente no que respeita ao consumo de álcool, em contraciclo com a tendência nacional.

Ainda assim, diminuíram na região os comportamentos nocivos associados ao consumo de álcool, nomeadamente o consumo ‘binge’ (ingestão de uma grande quantidade de álcool num curto espaço de tempo) e a embriaguez severa, bem como o consumo de tabaco e de drogas ilícitas em vários indicadores.

Segundo o estudo, as dificuldades associadas ao consumo de álcool e de drogas ilícitas também diminuíram, enquanto as relacionadas com a utilização da Internet se mantiveram.

Em sentido contrário, o Norte e a Madeira apresentam um panorama globalmente menos preocupante.

No Norte, verificaram-se descidas nos indicadores relativos ao consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, entre dois e três pontos percentuais (p.p.), registando mesmo alguns dos valores mais baixos desde 2015.

No entanto, os jogos de apostas ‘online’ têm vindo a aumentar desde 2023, assinala o ICAD.

Na Madeira, também se registaram descidas em praticamente todos os indicadores analisados, sendo que o consumo recente de tabaco teve a maior redução (4 p.p.). A região apresenta valores mínimos desde 2015 em vários indicadores relativos ao consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas.

“Após anos de crescimento, os problemas relacionados com os comportamentos aditivos são hoje menos prevalentes na região, sendo este mais um indicador da situação menos gravosa que se vive na região face ao conjunto do país”, salienta o estudo.

O Algarve registou igualmente uma evolução globalmente favorável, com descidas na maioria dos indicadores, destacando-se a redução de 7 p.p, no consumo recente de tabaco, a maior registada no país.

Foi também a região onde mais diminuíram os problemas relacionados com o consumo de álcool e a utilização da Internet, ambos com menos dois pontos percentuais.

Na região de Lisboa, que agrega a Grande Lisboa e a Península de Setúbal, a maioria dos indicadores relativos ao consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas também diminuiu.

No entanto, a prevalência dos jogos de apostas ‘online’ atingiu o valor mais elevado desde o início do estudo, em 2015, refere o ICAD, acrescentando que os problemas relacionados com o consumo de álcool registaram o segundo valor mais elevado desde 2017.

O Centro apresentou igualmente descidas na maioria dos indicadores de consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas. Contudo, foi uma das duas regiões onde aumentou a experiência de problemas decorrentes do consumo de drogas, com uma subida de um ponto percentual.

Esta é a décima edição do inquérito, realizado anualmente desde 2015, com uma interrupção em 2020 devido à pandemia de covid-19.

Para o ICAD, o aumento das discrepâncias regionais reforça a importância de desenvolver respostas adaptadas às especificidades de cada território.