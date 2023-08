Inspirou-se em Pedro Teixeira, figura heroica do século XVII decisiva para as fronteiras do Brasil, para o seu projeto de descer o Amazonas. Como foi esse momento tão desejado, o início da descida do imenso rio? Em que barco, com que apoios?

Então, a grande dificuldade que eu tinha, básica até, era o como concretizar a vontade de descer o Amazonas. Como? Em que barco? O que é que era preciso? Tudo isso. Tentei pedir auxílio logo à própria Marinha do Brasil. E depois, em face do período e do timing que tínhamos, resolvemos, teve de ser, encontrar um barco. E aí houve um amigo meu, com negócios no Amazonas, que me deu duas ou três dicas de locais para poder encontrar o tal barco. E na realidade encontrámos um barco de pesca turística, que alugámos, para caberem os nove expedicionários que constituíam o nosso grupo.

A partida para essa aventura amazónica foi de onde?

A partida foi justamente da fronteira do Brasil com a Colômbia. O barco foi alugado em Manaus e foi para cima, sem nós. Eu queria ter ido nele, mas por algumas regras também de navegação e licenças marítimas não podia levar então passageiros, acabei por não poder fazer essa subida, mas todos nos encontrámos em Letícia, que é a cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, que é a cidade do Brasil na fronteira.