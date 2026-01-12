António Nunes designado para diretor municipal de segurança de Cascais

António Nunes é o nome escolhido pelo presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes (AD), para liderar a nova Direção Municipal de Segurança. Fonte oficial do município confirmou ao DN a decisão, acrescentado que será deliberado oficialmente na sessão de Câmara desta terça-feira.Contactado pelo DN, o atual presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LBP), confirmou o convite, mas protelou declarações adicionais "para depois de oficializada" a nomeação.António Nunes está reformado da função pública desde 2013, quando deixou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), onde foi inspetor-geral durante sete anos. Ficou conhecido pela afirmação mediática da autoridade no controlo da segurança alimentar.O seu percurso foi marcado por uma longa carreira na administração pública e no setor da segurança e proteção civil em Portugal.Foi presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, onde coordenou a resposta a emergências a nível nacional; e Diretor-Geral da antiga Direção-Geral de Viação (atual IMT), gerindo as políticas de segurança rodoviária em Portugal.Foi ainda presidente do OSCOT (Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo), focando-se na análise estratégica de riscos de segurança.Em 2022, assumiu a presidência da Liga, sucedendo a Jaime Marta Soares. Nestas funções tem defendido a autonomia operacional dos bombeiros, propondo um comando nacional próprio e independentes, separado da estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Em novembro de 2025, foi reeleito com 79% dos votos para um novo mandato (2026–2029), consolidando a sua liderança no setor para os próximos anos. António Nunes é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).. Concluiu o mestrado em Direito e Segurança, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde defendeu em 2009 a dissertação intitulada “Terrorismo, Novos Terrorismos e Segurança Interna em Portugal”, classificada com 18 valores.