Antigo patrão da Fórmula 1 detido no aeródromo de Tires

Bernie Ecclestone, antigo responsável máximo da Fórmula 1, foi detido esta segunda-feira, 7 de setembro, no Aeródromo de Tires, em Cascais, depois de a PSP ter encontrado uma shotgun na sua posse durante uma operação de rotina.

A detenção ocorreu quando o britânico, que se deslocava no seu jato privado, aterrou no aeródromo, avançou o jornal Correio da Manhã. Falta apurar se Ecclestone será presente a um juiz ou se ficará apenas constituído arguido.

O empresário, de 95 anos, que divide atualmente o seu tempo entre Portugal e a Suíça, mantém uma residência em Cascais e é proprietário de um jato privado Dassault Falcon 7X, avaliado em cerca de 40 milhões de euros.

Em 2022, Ecclestone já tinha sido detido no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, no Brasil, por posse ilegal de uma pistola calibre 32. Na altura, alegou às autoridades brasileiras que era dono da arma, mas afirmou desconhecer que esta se encontrava na sua bagagem. Pagou uma fiança de 6.060 reais (cerca de mil euros) e acabou por deixar o país num voo privado.