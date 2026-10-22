Anfitriões de Airbnb vão deixar de poder exigir aos hóspedes que mudem a roupa da cama ou deitem o lixo fora

Os anfitriões de alojamentos na plataforma Airbnb vão deixar de poder exigir aos seus hóspedes que façam tarefas da casa que “exijam um esforço ou tempo consideráveis ou que, normalmente, seriam realizadas por um funcionário de limpeza” antes de fazerem o check out, noticiou o jornal The Guardian, reportando uma mudança das regras globais da empresa.

Estas mudanças, que entram em vigor no próximo dia 20 de novembro, especifica que todos os pedidos feitos pelos anfitriões têm de ser "razoáveis" e, no seu site, a Airbnb especifica com alguns exemplos.

No caso da loiça, por exemplo, a plataforma diz que o anfitrião "pode pedir aos hóspedes que deixem a loiça usada no lava-loiças, mas não que a lavem e arrumem". Na lavandaria, lê-se, o anfitrião "não deve pedir aos hóspedes que retirem os lençóis da cama ou ponham uma máquina de roupa a lavar, mas pode pedir-lhes que juntem as toalhas usadas".

Para além disso, o anfitrião já não pode pedir para os hóspedes levarem o lixo mas pode pedir para que deixem a reciclagem separada ou que todo o lixo seja deixado nos caixotes.

Antes, como explicou o jornal britânico, a Airbnb recebia queixas frequentes de hóspedes por terem de pagar taxas de limpeza, mesmo que cumprissem as tarefas pedidas.

As novas políticas da plataforma diz que os anfitriões podem estabelecer regras sobre sete aspetos e que devem apresentadas na sua totalidade quando alguém quer reservar o seu alojamento. Entre estas, incluem-se regras sobre "horas de silêncio", sobre realização de eventos, sobre animais de estimação ou mesmo sobre se podem ser tiradas fotografias e feitas filmagens para fins comerciais no alojamento.

À BBC, um porta-voz da Airbnb sublinhou que "as regras da casa ajudam os hóspedes a compreender o que os anfitriões esperam". Porém, continuou, a comunidade da plataforma tem dito que "estas podem ser confusas, onerosas e difíceis de gerir".

"Por isso, redesenhámos essas regras para que sejam mais fáceis de consultar e mais claras de definir, a par de uma nova política que garante que os pedidos sejam razoáveis, sem surpresas", acrescentou.