André Marques será o nome de um elétrico em homenagem ao guarda-freio do Elevador da Glória

A Carris vai batizar um elétrico articulado com o nome de André Marques, o guarda-freio que morreu na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, adiantou hoje a empresa de transportes.Numa curta nota, a empresa explica que o elétrico faz parte da nova frota e que o propósito da iniciativa é “honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade”. “A sua lealdade, amabilidade e simpatia perante o próximo foram sempre inexcedíveis”, acrescenta..A última imagem com vida do guarda-freio André Marques no elevador da Glória, antes do acidente.Guarda-freio da Estação de Santo Amaro, André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente, que causou 16 mortos e 22 feridos, tendo sido uma das primeiras vítimas mortais identificadas. O funeral de André Marques decorreu hoje à tarde, em Oleiros, de onde era natural. Nas cerimónias fúnebres participaram o Presidente da República, o ministro das Infraestruturas, o presidente da Câmara de Lisboa e o presidente da Carris, no mesmo dia em que foi divulgada a primeira nota informativa sobre o descarrilamento.O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória. O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas..A cronologia do descarrilamento do elevador da Glória, segundo o GPIAAF.Elevador da Glória. Relatório aponta que sistema de emergência cortou a energia, mas não foi suficiente