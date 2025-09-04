Amável, sorridente, dedicado. Carris lamenta morte do guarda-freio André Marques

O guarda-freio André Marques é a primeira vítima mortal identificada do acidente de quarta-feira, 3 de setembro, com o elevador da Glória, em Lisboa. Esta quinta-feira, 4, a Carris lamentou a morte do profissional, lembrando que este estava há 15 anos na empresa e se distinguiu pela “lealdade e dedicação”.“Desempenhou as suas funções com excelência, tendo sido um representante exímio da Carris na História da Cidade, contribuindo de forma essencial para a excelência do serviço que prestamos diariamente aos nossos clientes e a Lisboa”, diz a empresa em comunicado.“Representou-nos aos comandos dos icónicos ascensores. O seu valor e profissionalismo, reconhecidos por todos, teve um fim trágico com a perda da sua vida no acidente que o vitimou”, diz a Carris, realçando que André era um “profissional dedicado, amável, sorridente e sempre disposto a contribuir para um bem maior”.“É com profunda tristeza que expressamos a nossa dor e pesar à família e amigos de André Marques. Reiteramos as nossas mais sinceras condolências”, remata a Carris.A informação sobre a identidade de André Marques tinha sido avançada pelo SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, numa mensagem de pesar publicada no Facebook."O SITRA vem por este meio endereçar as mais profundas e sentidas condolências a todos os familiares, amigos e colegas do Guarda-Freio ao serviço da Empresa Carris André Jorge Gonçalves Marques, que veio a falecer durante o dia de hoje (03-09-2025), depois do trágico e fatídico acidente que ocorreu com o ascensor da Glória em Lisboa", lê-se na nota publicada na rede social.. De acordo com a CNN Portugal, este trabalhador da Carris tinha 40 anos e deixa dois filhos menores.Segundo o mais recente balanço, feito na manhã desta quinta-feira, morreram 17 pessoas no acidente. .Dia de luto nacional. Sobe para 17 número de mortos e entre os feridos há cidadãos de 10 nacionalidades