Manifestação pró-direito ao aborto em Portugal em 2002, cinco anos antes do referendo que permitiu legalizar a interrupção de gravidez "a pedido" até às 10 semanas. Um direito que, denuncia a AI, tem inimigos muito poderosos.Paulo Spranger
Amnistia Internacional alerta: direito ao aborto está na mira de movimento transnacional

Numa análise às leis e práticas na Europa, esta organização de defesa dos direitos humanos alerta para que, se a esmagadora maioria dos países reconhece o direito ao aborto, existe um movimento “muito bem financiado” que quer “restaurar o poder patriarcal”.
