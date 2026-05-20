ERS avisa hospital que tem de garantir “direitos” do acesso e do acompanhamento na prestação de cuidados.
ERS avisa hospital que tem de garantir “direitos” do acesso e do acompanhamento na prestação de cuidados.
Sociedade

Amadora-Sintra. Entidade da Saúde conclui que hospital tem de garantir direitos dos doentes, senão haverá sanções

Denúncia de más práticas no Serviço de Cirurgia Geral e outras queixas recebidas de utentes contra o Hospital Fernando da Fonseca levaram Entidade Reguladora da Saúde a instaurar um inquérito à unidade em fevereiro de 2023. Objetivo: averiguar se direitos dos utentes estavam a ser respeitados. No final, foram feitas recomendações para corrigir práticas, mas ERS ainda pode fazer fiscalização. Ao DN, hospital diz estar a cumprir.
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