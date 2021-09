Portugal com seis concelhos com nível máximo de incidência

Transmissão do vírus baixa em todas as regiões com exceção do Norte

Algarve é a única região com incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes

O Algarve é a única região com uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes (635), indica o relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19 divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

A nível nacional, a incidência é de 294 casos e está com uma tendência decrescente "estável".

Por outro lado, a incidência no grupo etário de 65 ou mais anos está com uma "tendência estável a crescente a nível nacional", com 127 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Já o R(t) apresenta um valor inferior a 1 a nível nacional (0,96) e nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Em sentido contrário, no Norte e no Centro o R(t) é igual ou superior a 1, o que revela que a pandemia está a crescer nas duas regiões.

Também com tendência decrescente está o número de internados por covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos no continente. O número de pessoas hospitalizada corresponde agora a 55% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas - na semana anterior era de 59%.

A mortalidade por covid-19 também está a decrescer, registando agora uma média de 14,6 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes.

"A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de infeção por SARS-CoV-2 de elevada intensidade, com tendência estável a decrescente a nível nacional, assim como uma tendência estável a decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por covid-19", pode ler-se no relatório, que indica que a variante Delta foi responsável por 100% dos casos registados em Portugal entre 16 e 22 de agosto.

A proporção de testes positivos foi de 4% na última semana, face aos 4,4% da semana anterior, mas "observou-se uma diminuição do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias".