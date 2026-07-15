A Delegação Aduaneira das Encomendas Postais suspendeu o desalfandegamento de 1740 remessas postais.
A Delegação Aduaneira das Encomendas Postais suspendeu o desalfandegamento de 1740 remessas postais.Foto: António Cotrim / Lusa
Sociedade

Alfândegas intercetaram 757 medicamentos contrafeitos por dia

A média diária corresponde ao total de 276 mil medicamentos contrafeitos apreendidos no país durante todo o ano de 2025. A Índia lidera origem dos produtos, seguida do Brasil.
Amanda Lima
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