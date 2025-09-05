Alemão dado como morto é afinal um dos feridos, confirma a PJ. É pai da criança encontrada nos escombros

"O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, veio a apurar-se, durante a noite, que se encontra internado no Hospital de São José". A confirmação foi transmitida esta sexta-feira, 5 de setembro, pela Polícia Judiciária (PJ). Trata-se do pai da criança encontrada nos escombros do acidente do Elevador da Glória, em Lisboa, que ocorreu na passada quarta-feira (3) e que provocou 16 mortos.O pai do menino de três anos foi dado como morto, mas a informação revelou-se errada, uma vez que se trata, afinal, de um dos feridos do acidente, neste caso, um dos que está no Hospital de São José.A família de Hamburgo, que terá sido informada sobre a possibilidade de óbito, chegou ontem a deslocar-se ao Instituto de Medicina Legal, à procura do corpo, de acordo com a CNN Portugal. Sem conseguir encontrar o familiar, mostraram a foto do cidadão alemão, numa rua em Lisboa, a um agente da PSP, que acabaria por os levar ao Hospital de São José, onde se encontrava um ferido que ninguém conseguia identificar, conta o canal de notícias. Tratava-se do pai da criança que, afinal, estava vivo. A mãe da criança também é um dos feridos do acidente com o icónico ascensor de Lisboa. Está internada no hospital de Santa Maria, em estado crítico, mas estável, segundo a CNN.Além da confirmação de que o cidadão alemão está, afinal, entre os feridos do acidente, a PJ confirmou a nacionalidade das vítimas mortais. "A Polícia Judiciária esclarece que, no âmbito do trágico acidente no Elevador da Glória, estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais, depois de identificadas cientificamente, com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", informa esta polícia de investigação criminal, em comunicado enviado às redações.Estas são as nacionalidades das 16 vítimas mortais:- 5 portugueses- 2 sul coreanos- 1 suíço- 3 britânicos- 2 canadianos- 1 ucraniano- 1 americano- 1 francêsAntes da PJ divulgar as nacionalidades das 16 vítimas mortais, nesta sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês tinha confirmado a morte de uma cidadã francesa. "Temos a confirmação da morte de uma das nossas compatriotas no trágico acidente", escreveu nas redes sociais Jean-Noël Barrot. O ministro assegurou que "a embaixada está à disposição" para "acompanhar" os familiares da cidadã francesa..Guarda-freio e quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entre as vítimas mortaisSobre as vítimas portuguesas, a primeira a ser identificada foi o guarda-freio da Carris André Marques. A informação foi divulgada pelo SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transporte e depois confirmada pela empresa. Morreu quando estava "ao serviço do ascensor da Glória", indicou a Carris.Estava há 15 anos na empresa e distinguiu-se pela “lealdade e dedicação”, destacou a Carris, referindo que André Marques era um "profissional dedicado, amável, sorridente e sempre disposto a contribuir para um bem maior".As restantes quatro vítimas mortais de nacionalidade portuguesa são funcionários da Santa Casa da Misericórdia, confirmou ontem a instituição, que manifestou "profundo pesar", indicando que o Elevador da Glória é "um meio de transporte frequentemente utilizado por muitos dos que trabalham" na Santa Casa.“É em choque que todos nos encontramos. Perdemos colegas, amigos, pessoas com quem partilhávamos o nosso dia a dia e a nossa missão...”, escreveu o Provedor Paulo Sousa num comunicado dirigido aos profissionais da Santa Casa..Santa Casa confirma que quatro vítimas mortais no Elevador da Glória eram seus funcionários.Desastre do elevador da Glória: PJ tem manutenção na mira. Destroços foram apreendidos e estão em local seguro