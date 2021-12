Aldeia de Cabeça, a "capital do Natal em Portugal", em destaque no The Guardian

A Aldeia de Natal de Cabeça, no concelho de Seia, em plena serra da Estrela, foi destacada numa reportagem do The Guardian.

"Nos últimos oito anos, os cerca de 170 habitantes de Cabeça, na cordilheira da Serra de Estrela, transformam a sua remota aldeia num paraíso rústico de inverno", pode ler-se no site do jornal britânico.

"A ideia surgiu de um concurso promovido em 2013 pela autarquia local, mas desde então ganhou vida própria, atraindo todos os anos um fluxo crescente de visitantes de todo o país", refere a reportagem, que cita os testemunhos de alguns residentes.

A Aldeia de Natal de Cabeça, autoproclamada a "mais típica e ecológica do país", decorre desde 18 de dezembro até 2 de janeiro de 2022.

Segundo os promotores, a 9.ª edição do evento 'Cabeça - Aldeia Natal' "volta a dispensar o Pai Natal e as decorações são 100% sustentáveis, feitas com a vontade, criatividade e engenho das gentes da aldeia".

O município de Seia referiu em comunicado que na Aldeia de Montanha de Cabeça o Natal "é tão genuíno e puro como o ar que se respira na Serra da Estrela".

"Nesta Festa de Montanha, que este ano conta com a sua 9.ª edição, o Pai Natal não está convidado, pois tudo é feito de recursos naturais e com a vontade e engenho das gentes da aldeia", refere.

De acordo com a nota, "há muito que os habitantes de Cabeça trabalham na mais peculiar e sustentável aldeia de Natal".

"Tudo é feito com as mãos sábias dos cerca de 170 moradores desta Aldeia de Montanha e com materiais da Natureza, como as giestas, as videiras, os pinheiros, folhas de fetos, lã das ovelhas bordaleiras, canas de milho, entre outros. Os materiais reciclados resultam das limpezas cirúrgicas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e terrenos vizinhos", esclarece.

De acordo com a nota, "todo o trabalho é feito pela comunidade, com o empenho de todas as coletividades da aldeia, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha (ADIRAM) e do município de Seia".

Na organização da iniciativa anual "não há empresas envolvidas, são apenas os habitantes que se encarregam de dar corpo e alma à decoração" da festa natalícia.

"A aldeia está em harmonia com o verdadeiro espírito natalício de comunhão, partilha e valorização de tradições, de que são exemplo a missa do Galo, a fogueira de Natal, a confeção de iguarias no forno comunitário e o Mercado de Natal com produtos regionais", lê-se.

Segundo a fonte, "quem visita Cabeça nesta altura do ano pode vivenciar o verdadeiro Natal das gentes mais genuínas da montanha".

"As portas de casa dos habitantes estão abertas e dão vida ao pequeno mercado de Natal, as tasquinhas e as ruas são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes", acrescenta.

A iniciativa 'Cabeça - Aldeia Natal' é "um evento bastante genuíno e único no país", como referiu à Lusa o presidente do município de Seia, Luciano Ribeiro.

"É um evento que ajuda a vender Seia e a região da Serra da Estrela para o exterior. Nesta quadra natalícia é uma oportunidade única de os visitantes verem algo diferente nesta aldeia bem genuína e conservada", disse o autarca.

Devido à pandemia, a organização elaborou um plano de contingência para fazer face aos riscos de contágio dos visitantes por covid-19.

Para acesso ao evento é obrigatória a apresentação do certificado digital ou de resultado de teste negativo para SARS-CoV-2.

Na visita à aldeia de Cabeça, mesmo nos espaços exteriores, a utilização de máscara é obrigatória e são também disponibilizados dispensadores de álcool gel à entrada e à saída, onde será feito o controlo dos acessos.