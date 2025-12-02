Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Airbus A320
Airbus A320FOTO: Play Airlines
Sociedade

Airbus inspeciona mais de 600 aeronaves A320 por defeitos de qualidade na fuselagem

Dos aviões que têm de ser inspecionados, apenas 168 estão já ao serviço de companhias aéreas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Airbus vai inspecionar 628 aeronaves A320 devido a possíveis defeitos de qualidade na fuselagem, uma vez que a frota possui painéis com dimensões anormais, causados por problemas de fabrico.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, a maioria dessas aeronaves ainda está na posse da empresa europeia, 245 estão na linha de montagem final ou a ser preparadas para entrega, enquanto 215 estão em fases anteriores de produção e outras 168 estão em serviço com companhias aéreas.

A fabricante espera que uma “proporção significativa” dos painéis cumpra as suas especificações, o que significa que serão válidos no seu estado atual.

Este novo problema surge dias depois de a Airbus ter detetado um problema no ‘software’ dos seus aviões da família A320, afetando cerca de 6.000 aeronaves, sendo uma incidência já resolvida na sua maior parte.

“Estamos a trabalhar com as nossas companhias aéreas clientes para apoiar a modificação dos menos de 100 aviões restantes e garantir que possam voltar ao serviço”, destacou na segunda-feira a empresa.

A Airbus lamentou ainda as dificuldades e atrasos causados aos passageiros e às companhias aéreas por este incidente.

A fabricante europeia está ainda a enfrentar dificuldades para cumprir a sua meta anual de entregar um total de 820 aviões comerciais.

avião
defeito
Airbus A320

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt