Balanço da Estrutura de Missão marcou o Dia Internacional das pessoas MigrantesFoto: Juliana Mendes Correa / MP
Sociedade

AIMA tem “um desafio enorme pela frente” com o fim da Estrutura de Missão

Esta task force encerrará a atividade a 31 de dezembro, mas as equipas de transição foram preparadas. No entanto, Governo assume que gerir tudo exigirá trabalho e investimento.
Publicado a
Imigração
AIMA
Brasileiros em Portugal
