AIMA regista crescimento de 60% em autorizações de residência

Os dados foram avançados pelo presidente do conselho diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA): entre janeiro e 22 de outubro de 2025 foram atribuídas 386.463 autorizações de residência, o que significa um aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2024. Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios, publicada no sábado, 25 de outubro, Pedro Portugal Gaspar, estimou ainda que a redução de 50% do número de imigrantes a entrar no país se mantenha. “A 22 de outubro tínhamos 386.463 cartões [de residência] de facto emitidos, novas autorizações ao longo de 2025, já com o título final do cartão, porque esse é que é o elemento final. […] No mesmo período de 2024, tínhamos 236.030, portanto temos aqui um aumento de 60%, 61%, à volta disso”, informou. Segundo o responsável, a maior parte destes processos ainda corresponde a situações de pessoas que entraram em Portugal no âmbito do mecanismo de manifestação de interesse, que permitia que estrangeiros em território nacional pudessem solicitar uma autorização de residência, especialmente se já tivessem contrato de trabalho e descontos para a Segurança Social, e que foi oficialmente extinto em junho de 2024. Ainda assim, Pedro Portugal Gaspar estimou que, tal como em 2024, este ano vai manter-se a tendência de redução de entradas, em cerca de 50%, que deverá continuar com a nova Lei de Estrangeiros. O novo regime, promulgado pelo Presidente da República em 16 de outubro, prevê, entre outras alterações, a limitação de vistos para quem procura de trabalho ao "trabalho qualificado". Esquivando-se a comentar pontos concretos da lei, o presidente da AIMA assegurou que a instituição irá adaptar-se às alterações previstas, nomeadamente em relação ao tipo de vistos. Quanto às renovações das autorizações de residência, Pedro Portugal Gaspar relevou a função do Portal das Renovações, cuja entrada em funcionamento permitiu, até ao momento, evitar a deslocação às lojas da AIMA de 32 a 33 mil pessoas. A responder sobre processos interpostos no Tribunal Administrativo e Fiscal, por falta de agendamento da AIMA, o presidente lembrou que a instituição respondeu positivamente a todas as ações e que por isso nunca sofreu uma condenação. Apesar do aumento de 10% verificado no último ano, Pedro Portugal Gaspar defendeu a necessidade de continuar a reforço do quadro de pessoal da instituição, composto atualmente por mais de 770 trabalhadores. .Dos estrangeiros com título de residência aos vistos de longa duração. Todos os números do relatório da AIMA