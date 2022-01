Agência Europeia do Medicamento aprova uso de antiviral oral para tratar covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou esta quinta-feira o uso de um medicamento oral para tratar doentes com covid-19.

O medicamento em questão, Paxlovid, pode agora ser usado em "doentes que não precisem de suporte respiratório e em pessoas em risco de contrair doença grave".

Em comunicado, o regulador europeu refere que este "é o primeiro medicamento antiviral a ser recomendado para o tratamento da covid-19". Para ter tido aprovação, o medicamento passou por testes que "mostraram uma redução significativa nas hospitalizações de pacientes que tenham pelo menos uma condição de risco para desenvolver doença grave" após uma infeção por covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A maioria dos doentes participantes no estudo estava infetada com a variante Delta, mas a EMA espera, com base em investigação de laboratório, que o Paxlovid também seja ativo contra Ómicron e outras variantes do SARS-CoV-2.

"O CHMP concluiu que os benefícios do medicamento são superiores aos seus riscos para a utilização aprovada e enviará agora as suas recomendações à Comissão Europeia para uma decisão rápida aplicável em todos os Estados-membros da UE", adiantou o regulador.

Cabe agora à Comissão Europeia "acelerar o processo de tomada de decisão" para conceder a autorização de introdução no mercado condicional do Paxlovid, permitindo que seja comercializado em toda a UE, adianta o comunicado.

Esta autorização condicional de comercialização é um procedimento utilizado pela EMA para acelerar a aprovação de medicamentos durante emergências de saúde pública na UE, como é o caso da atual pandemia.