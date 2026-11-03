Aeroporto de Lisboa: parte do terminal 1 fechado por questões de segurança

Os passageiros que chegaram de um voo vindo do Brasil foram, erradamente, deixados numa porta de desembarque em que contactaram com passageiros de outros voos. O lapso fez com que dezenas de passageiros fossem obrigados a passar pelos procedimentos de segurança, para garantir o cumprimento das normas da aviação civil, esclarece a ANA Aeroportos em declarações ao DN.

Vários passageiros publicaram nas redes sociais que o Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa estaria a ser evacuado, o que não se verificou.

"Devido a um erro por parte do serviço de handling da Menzies no desembarque de um voo proveniente do Brasil - AD8752 - e para assegurar o cumprimento com as normas da aviação civil, foi realizado um rastreio adicional de segurança aos passageiros que estavam na área internacional do terminal", acrescenta fonte oficial da ANA.

Em causa está, sobretudo, o contacto entre passageiros que estão a desembarcar e outros que ainda não entraram nos respetivos aviões, e não qualquer ameaça identificada ou cujo alerta tenha sido dado às autoridades, tratando-se de uma ação preventiva de segurança.