Adolescente de 16 anos baleado à porta de um bar na Moita

Um jovem de 16 anos foi baleado na madrugada deste sábado à porta de um bar na Moita, distrito de Setúbal, num incidente cujos contornos ainda estão por esclarecer, estando o caso sob investigação da Polícia Judiciária.De acordo com a CNN Portugal, que avançou a informação inicial, o adolescente foi transportado para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, em estado considerado grave, mas não correrá risco de vida. O alerta terá sido dado por volta das 07h30, altura em que o jovem deu entrada na unidade hospitalar.O incidente terá ocorrido junto ao estabelecimento noturno “Kais Club”, na Moita, embora as autoridades ainda não tenham divulgado detalhes sobre as circunstâncias do disparo nem sobre eventuais suspeitos.