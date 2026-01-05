Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Acidente na A1 entre Aveiro Sul e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros
Acidente na A1 entre Aveiro Sul e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros

A colisão entre dois veículos pesados registou-se antes das 14h00 e não causou feridos.
DN/Lusa
A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, está cortada ao trânsito devido a um acidente entre dois veículos pesados, que, às 14h40, provocava uma fila de 16 quilómetros.

Segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Santa Maria da Feira, tratou-se de uma colisão entre dois veículos pesados, antes das 14h00, que não causou feridos.

De acordo com a mesma fonte, a alternativa para quem circula do norte para sul é sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.

