A1. Trânsito reaberto nos dois sentidos após corte de mais de cinco horas provocado por um incêndio

A Autoestrada do Norte (A1) reabriu nos dois sentidos na zona de Aveiro pelas 19:30 desta sexta-feira, depois de o trânsito ter estado cortado mais de cinco horas devido a um incêndio florestal que deflagrou naquela área, referiu uma fonte da GNR à agência Lusa

De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada cerca das 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).

“Como alternativas, tivemos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235”, acrescentou a fonte da GNR. Como consequência do corte da A1, verificaram-se grandes filas de trânsito nestas vias durante a tarde.

O incêndio em questão deflagrou pelas 12:30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro, perto da A1.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 19:30 estavam a combater o fogo 303 operacionais, apoiados por 90 meios terrestres e três meios aéreos.