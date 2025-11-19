A1 cortada antes de Santa Iria no sentido sul-norte após despiste de camião

A Autoestrada do Norte (A1) está na manhã desta quarta-feira, 19 de novembro, interrompida ao trânsito no sentido sul-norte, antes da saída para Santa Iria, no distrito de Lisboa, após o despiste de um veículo pesado, disse à Lusa fonte da GNR.O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros, indicou a fonte da Guarda Nacional Republicana.“Um veículo pesado, que seguia no sentido norte-sul, despistou-se ao quilómetro 5,7, galgou o separador central e passou para o sentido sul-norte, que se encontra interrompido, causando um ferido ligeiro, o motorista do camião”, indicou fonte da GNR.De acordo com a mesma fonte, no sentido norte-sul o trânsito faz-se apenas pela via da direita, encontrando-se as outras duas também fechadas.O alerta para o acidente foi dado às 03:18 de hoje e às 06:20 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de oito veículos.A A1 liga Lisboa com o Porto..Mais de 125 mil acidentes e 379 mortos este ano nas estradas portuguesas