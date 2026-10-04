A semana traz chuva, mas temperaturas continuam elevadas. Máximas podem chegar aos 29ºC
Foto: Paulo Spranger
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A semana traz chuva, mas temperaturas continuam elevadas. Máximas podem chegar aos 29ºC

Um fenómeno de gota fria será responsável por alguma instabilidade em Portugal Continental nesta semana. Previsão alargada do IPMA aponta para chuva e calor acima da média ao longo de quase todo o mês
Tomás Gonçalves Pereira
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A semana que agora entra começa com chuva, ainda que alguns concelhos mantenham máximas na casa dos 28ºC. Com o passar dos dias, a chuva deverá reduzir e no final da semana deve voltar o tempo seco, mas as previsões alargadas do IPMA para este mês deixam antever valores de precipitação acima do normal na segunda quinzena de outubro.

para o feriado desta segunda-feira, 5 de outubro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e, pontualmente, de granizo, sobretudo durante a tarde". A instabilidade deverá abranger grande parte do território, com uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, com aguaceiros e trovoada durante a tarde, possibilidade de queda de granizo e uma ligeira descida da temperatura máxima. No Grande Porto, também são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, igualmente com possibilidade de trovoada e granizo, enquanto o vento deverá soprar fraco.

Segundo a plataforma especializada tempo.pt, um fenómeno de gota fria será responsável por alguma instabilidade em Portugal Continental. A precipitação deverá fazer-se sentir primeiramente na região de Lisboa e do litoral Centro, esta segunda-feira, antes de se estender a outros concelhos do interior e a Norte. A maior concentração deve registar-se entre as 14h e as 20h.

A gota fria deve tornar-se menos notória a partir de terça-feira. Além de a precipitação ter tendência para diminuir, as temperaturas máximas devem baixar. No entanto, o IPMA ainda antevê para esse dia "aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada" e uma "pequena descida da temperatura máxima, sendo mais acentuada no
Minho e Douro Litoral."

Para quarta-feira, continua a previsão de "aguaceiros, mais prováveis até ao meio da tarde", enquanto para quinta-feira o IPMA limita a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros" à "região Sul durante a
tarde".

Não obstante, o cenário continua a ser de temperaturas altas neste início de outubro, com "valores acima do normal em quase todo o território, particularmente no Centro, Sul e Algarve (+0.5 a +3°C)", refere o IPMA. Nos próximos dias estão previstas máximas de 29ºC em Braga, por exemplo, esta segunda-feira, 28ºC em Beja e Évora, também na segunda, ou 27ºC em Santarém, na terça-feira.

A instabilidade desta semana deve começar a diminuir de forma mais vincada entre quarta e quinta-feira, antes de sexta-feira trazer um centro de altas pressões que, segundo o tempo.pt, pode "funcionar como uma barreira à aproximação da precipitação atlântica." Se assim for, o final da semana pode ser seco na larga maioria do território continental, com céu pouco nublado ou limpo e temperaturas amenas.

No entanto, a previsão alargada do IPMA para o período de 5 de outubro a 1 de novembro pinta-nos um cenário simultaneamente de chuva e calor acima do normal ao longo de quase todo o mês.

Assim, depois de nesta próxima semana as temperaturas máximas poderem chegar até três graus acima da média para a época, a semana seguinte não deverá apresentar diferenças significativas em relação aos valores habituais, mas o cenário volta a ser de temperaturas superiores ao normal nas últimas duas semanas de outubro, particularmente no Centro, (e, na última, também no Norte), com desvios entre 0,5 e 1,5 graus.

Na precipitação, a segunda de 12 a 19 deverá ser mais chuvosa do que o habitual no Sul, em particular no litoral e interior alentejanos e no Algarve (+1 a 10 mm), enquanto o Norte e o litoral Centro poderão registar valores abaixo da média (-1 a -10 mm). Nas últimas dusa semanas, o IPMA aponta para precipitação acima do normal em quase todo o território (1 a 10mm).

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