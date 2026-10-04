A semana traz chuva, mas temperaturas continuam elevadas. Máximas podem chegar aos 29ºC

A semana que agora entra começa com chuva, ainda que alguns concelhos mantenham máximas na casa dos 28ºC. Com o passar dos dias, a chuva deverá reduzir e no final da semana deve voltar o tempo seco, mas as previsões alargadas do IPMA para este mês deixam antever valores de precipitação acima do normal na segunda quinzena de outubro.

Já para o feriado desta segunda-feira, 5 de outubro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e, pontualmente, de granizo, sobretudo durante a tarde". A instabilidade deverá abranger grande parte do território, com uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

Na Grande Lisboa, o cenário será semelhante, com aguaceiros e trovoada durante a tarde, possibilidade de queda de granizo e uma ligeira descida da temperatura máxima. No Grande Porto, também são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, igualmente com possibilidade de trovoada e granizo, enquanto o vento deverá soprar fraco.

Segundo a plataforma especializada tempo.pt, um fenómeno de gota fria será responsável por alguma instabilidade em Portugal Continental. A precipitação deverá fazer-se sentir primeiramente na região de Lisboa e do litoral Centro, esta segunda-feira, antes de se estender a outros concelhos do interior e a Norte. A maior concentração deve registar-se entre as 14h e as 20h.

A gota fria deve tornar-se menos notória a partir de terça-feira. Além de a precipitação ter tendência para diminuir, as temperaturas máximas devem baixar. No entanto, o IPMA ainda antevê para esse dia "aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada" e uma "pequena descida da temperatura máxima, sendo mais acentuada no

Minho e Douro Litoral."

Para quarta-feira, continua a previsão de "aguaceiros, mais prováveis até ao meio da tarde", enquanto para quinta-feira o IPMA limita a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros" à "região Sul durante a

tarde".

Não obstante, o cenário continua a ser de temperaturas altas neste início de outubro, com "valores acima do normal em quase todo o território, particularmente no Centro, Sul e Algarve (+0.5 a +3°C)", refere o IPMA. Nos próximos dias estão previstas máximas de 29ºC em Braga, por exemplo, esta segunda-feira, 28ºC em Beja e Évora, também na segunda, ou 27ºC em Santarém, na terça-feira.

A instabilidade desta semana deve começar a diminuir de forma mais vincada entre quarta e quinta-feira, antes de sexta-feira trazer um centro de altas pressões que, segundo o tempo.pt, pode "funcionar como uma barreira à aproximação da precipitação atlântica." Se assim for, o final da semana pode ser seco na larga maioria do território continental, com céu pouco nublado ou limpo e temperaturas amenas.

No entanto, a previsão alargada do IPMA para o período de 5 de outubro a 1 de novembro pinta-nos um cenário simultaneamente de chuva e calor acima do normal ao longo de quase todo o mês.

Assim, depois de nesta próxima semana as temperaturas máximas poderem chegar até três graus acima da média para a época, a semana seguinte não deverá apresentar diferenças significativas em relação aos valores habituais, mas o cenário volta a ser de temperaturas superiores ao normal nas últimas duas semanas de outubro, particularmente no Centro, (e, na última, também no Norte), com desvios entre 0,5 e 1,5 graus.

Na precipitação, a segunda de 12 a 19 deverá ser mais chuvosa do que o habitual no Sul, em particular no litoral e interior alentejanos e no Algarve (+1 a 10 mm), enquanto o Norte e o litoral Centro poderão registar valores abaixo da média (-1 a -10 mm). Nas últimas dusa semanas, o IPMA aponta para precipitação acima do normal em quase todo o território (1 a 10mm).