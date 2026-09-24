400 camiões em marcha lenta prometem bloquear três autoestradas contra preço dos combustíveis

Mais de 400 camiões em marcha lenta entre Paredes e Coimbra deverão lançar o caos em três autoestradas do país na sexta-feira, 25 de setembro. O protesto, que seguirá pela A1, A42 e A41, está a ser organizado por empresários do setor das terraplanagens, que reclamam “respostas concretas” face ao aumento dos combustíveis.

“Temos, neste momento, a participação de mais de 100 empresas e de 400 carros pesados”, garantiu Miguel Machado Mendes, advogado representante dos promotores da iniciativa à agência Lusa, explicando que a iniciativa nasceu de um movimento espontâneo de um conjunto de empresas do ramo das terraplanagens, movimentação de terras, extração de inertes e transportes. Trata-se, segundo realçou, de um subsetor da construção civil “muito exposto e vulnerável ao aumento do custo das energias”, nomeadamente do gasóleo.

Confrontado com o anúncio desta marcha lenta, o ministro da Economia afirmou esta quinta-feira em Bruxelas que "o governo está sempre atento à realidade e em contacto com as associações empresarias, nomeadamente da área dos transportes", no sentido de perceber que medidas devem ser tomadas em cada momento. Manuel Castro Almeida lembrou que o Executivo acordou apoios seletivos aos transportadores e agricultores e afirmou que o Executivo está disponível "para participar neste esforço que os portugueses estão a fazer", mas garantiu que tem um limite: "Não vamos quebrar o princípio das contas certas".

Tal como já fizera a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, Castro Almeida insistiu que as famílias e as empresas nacionais devem “fazer tudo” para poupar combustíveis". "Se houver alternativa, o conselho que damos é que as pessoas tentem consumir menos", afirmou.

A marcha lenta de secta-feira terá início pelas 7:30, junto à entrada de Lordelo da A42, de onde seguirá rumo à A41, no sentido norte sul, e depois pela A1, no mesmo sentido, até Coimbra Sul, onde terminará.

Salientando que “o gasóleo é um custo de produção que significa quase 70% do preço final” que estas empresas apresentam aos clientes, Miguel Machado Mendes explicou que “a subida histórica do preço dos combustíveis está a colocá-las diante de um cenário insustentável”.

Os promotores da iniciativa realçam que desde 27 de fevereiro deste ano, o preço do gasóleo em Portugal passou de 1,59 euros para 2,22 euros por litro, o que representa um aumento de 63 cêntimos por litro. Dizem-se "discriminados pelas recentes medidas de incentivo do Governo”, que não se aplicam ao seu setor de atividade, e reclamam “descontos profissionais idênticos aos do setor dos transportes de passageiros e de mercadorias”.