300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal. Seis carros arderam
Foto: Maria João Gala / global Imagens (Arquivo)
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300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal. Seis carros arderam

Incêndio começou numa viatura. Nenhuma pessoa sofreu ferimentos.
DN/Lusa
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Cerca de 300 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações na madrugada desta terça-feira, 28 de julho, em Setúbal, devido a um incêndio num estacionamento subterrâneo, onde arderam seis veículos, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos, neste fogo que começou num automóvel e se propagou a outros, adiantou a fonte do comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O alerta foi dado perto das 02:00 e a situação foi dada como resolvida depois das 03:00.

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