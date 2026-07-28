300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal. Seis carros arderam

Cerca de 300 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações na madrugada desta terça-feira, 28 de julho, em Setúbal, devido a um incêndio num estacionamento subterrâneo, onde arderam seis veículos, disse à Lusa fonte da proteção civil.Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos, neste fogo que começou num automóvel e se propagou a outros, adiantou a fonte do comando Sub-regional da Península de Setúbal.O alerta foi dado perto das 02:00 e a situação foi dada como resolvida depois das 03:00. ."Três grandes explosões". Bombeiros de Lisboa combatem incêndio em prédio onde funciona Associação Remar