Luís Coelho, diretor do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Lisboa e Vale do Tejo, diz que ter um diagnóstico em segundos através da IA é muito importante para o doente.
Luís Coelho, diretor do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Lisboa e Vale do Tejo, diz que ter um diagnóstico em segundos através da IA é muito importante para o doente. FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Ainda há estigma na palavra tuberculose, mas doença tem cura e Inteligência Artificial já dá diagnósticos em segundos

Centro de Diagnóstico Pneumológico de Lisboa e Vale do Tejo, sediado na ULS Santa Maria, já faz rastreios com leitura de resultados por Inteligência Artificial. Ao lado do aparelho de RX, um computador com um algoritmo, que interpreta a imagem “em segundos” e com “grande segurança”. Nesta terça-feira, dia 24, em que se assinala a doença mundialmente, o diretor do centro diz ser “uma revolução”, “sobretudo para o doente”.
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