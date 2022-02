Internamentos voltam a descer num dia com 42 mortes

Fim da exigência de certificado e do isolamento de contactos de risco

Em dia de reunião do Conselho de Ministros, que aprovou uma série de medidas de alívio das restrições, a Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que Portugal registou, em 24 horas, 16 488 novos casos de covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi onde se registaram mais infeções com 5725, seguido pelo Norte (4390), Centro (3145), Algarve (988), Alentejo (942), Açores (743) e Madeira (545).

Relatório desta quinta-feira (17 de fevereiro) refere ainda que morreram mais 42 pessoas devido à infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2. O maior número de óbitos foi registado no Norte com 18, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (10), Centro (6), Alentejo (3), Algarve (2) e Açores (1).

Em relação à situação dos hospitais, há agora 2022 internados (menos 119 que no dia anterior), dos quais 132 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 10), sendo que há mais 14 760 casos de pessoas recuperadas da doença.

Ao dia de hoje, Portugal contabiliza 538 169 casos ativos de covid-19.