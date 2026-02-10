Faltam meios para fiscalizar as leis aprovadas, o que leva à perceção de que não há fiscalização das medidas anticorrupção.
Perceção de corrupção agrava-se desde 2015

Alerta sobre Portugal chama a atenção para a fragilidade em “prevenir riscos de corrupção no exercício de funções públicas”.
Carlos Ferro
