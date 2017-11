Pub

Coordenador da candidatura da EMA ao Porto, Eurico Castro Alves, felicita o governo pela "inteligente" decisão

A sede da Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde (Infarmed) vai ser deslocalizada de Lisboa para o Porto, avança o Jornal de Notícias, citando fonte do Governo.

De acordo com a mesma fonte, o anúncio vai ser feito ainda esta tarde, um dia depois de o Porto ter perdido para Amesterdão a Agência Europeia do Medicamento (EMA), que deixará Londres por causa do Brexit. O jornal Público adianta que os diretores do Infarmed foram convocados para uma reunião esta terça-feira, às 16:00. Segundo a SIC Notícias, a sede do Infarmed ficará no Porto mas alguns departamentos permanecerão em Lisboa.

O Infarmed é presidido desde maio deste ano pela pediatra Maria do Céu Machado. Substituiu Henrique Luz Rodrigues, que abandonou a liderança do organismo por completar 70 anos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ontem, ficou a saber-se que o Porto não irá receber a sede da Autoridade Europeia do Medicamento, que sairá de Londres por causa do Brexit no início de 2019. Amesterdão foi a cidade escolhida pelos 27 estados-membros da União Europeia, tendo o Porto ficado em sétimo lugar na votação.

Eurico Castro Alves, ex-secretário de Estado do PSD que coordenou a candidatura do Porto à EMA, felicita a decisão "inteligente" do governo em transferir a sede do Infarmed para a capital do norte. Em declarações ao DN Castro Alves considera que a medida vai "contribuir para um desenvolvimento harmonioso do país". No seu entender trata-se de uma decisão "técnica e estrategicamente muito inteligente que" só pode "saudar".

Porto perdeu Agência Europeia do Medicamento para Amesterdão

O Porto ficou de fora da corrida à Agência Europeia do Medicamento (EMA) na primeira volta das votações no Conselho da União Europeia, em Bruxelas, na segunda-feira, dia 20 de novembro. A EMA vai sair de Londres na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, o que tornou necessário encontrar uma nova casa para a agência, que emprega 890 trabalhadores e recebe cerca de 35 mil representantes da indústria por ano.

Na primeira volta, na reunião do Conselho de Assuntos Gerais, cada Estado-membro podia atribuir três, dois e um ponto às candidaturas, um total de 19 cidades, e só haveria um vencedor se uma cidade conseguisse o apoio máximo de pelo menos 14 votantes, o que não sucedeu.

O Porto recolheu 10 votos, tendo sido a sétima cidade mais votada, a par de Atenas, e atrás de Milão (25 votos), Amesterdão e Copenhaga (ambas com 20), Bratislava (15), Barcelona (13), Estocolmo (12). A sede da EMA acabou por ser escolhida por sorteio, depois de na terceira volta da votação se ter registado um empate entre Milão e Amesterdão, tendo vencido a cidade holandesa.

Em atualização