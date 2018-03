Pub

Centro Hospitalar Universitário paga 50 euros por hora a alguns especialistas para assegurar urgências das maternidades

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve está a pagar 50 euros à hora a pediatras e obstetras, sobretudo do norte do país, para assegurar as urgências, de acordo com o Jornal de Notícias.

Devido à falta de especialistas, o CHUA recruta estes especialistas e chega a pagar aos mesmos 2400 euros por fim de semana, sendo que os médicos fazem turnos de 24 e 48 horas nas duas maternidades da região.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) adianta que esta situação se vive há alguns anos, nomeadamente no verão, relativamente a outras especialidades, mas no que diz respeito aos obstetras e pediatras, as carências obrigam a que a se recorra a prestação de serviços durante o ano inteiro.

"A maternidade de Faro tem mais de metade dos turnos a pagar a 50 euros à hora, porque não tem gente suficiente", disse ao JN João Dias, secretário regional do SIM no Algarve.

Refira-se que os valores de referência para estas zonas são de 29 euros/hora.