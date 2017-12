Pub

Na fundamentação do acórdão, a violência doméstica praticada contra a mulher é minimizada pelo facto de esta ter cometido adultério

Os juízes responsáveis pelo acórdão do Tribunal da Relação do Porto que invocava a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte para justificar uma decisão vão ser alvo de um processo disciplinar. O Conselho Superior de Magistratura reuniu-se hoje e decidiu converter o inquérito em processo disciplinar.

Em causa está um acórdão da Relação do Porto, datado de 11 de outubro passado, no qual o juiz relator, Neto de Moura, faz censura moral a uma mulher de Felgueiras vítima de violência doméstica, minimizando este crime pelo facto de esta ter cometido adultério.

O juiz invoca a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante, que foram condenados a pena suspensa na primeira instância.

A fundamentar a decisão, segundo a Lusa, o juiz escreveu: "O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte".

O documento era também assinado pela juíza desembargadora Maria Luísa Arantes.

"Quanto ao senhor juiz desembargador Neto de Moura [relator do acórdão] por violação dos deveres funcionais de correção e de prossecução do interesse público, este na vertente de atuar no sentido de criar no público a confiança em que a Justiça repousa", refere o CSM a respeito dos termos do processo disciplinar, que teve 12 votos a favor e cinco contra.

No caso da juíza desembargadora Luísa Senra Arantes, o processo disciplinar é justificado por "violação do dever de zelo", uma vez que conforme avançou o semanário a 28 de outubro, terá assinado o documento sem o ler até ao fim, e teve nove votos a favor e oito contra.

O caso gerou uma onda de protestos em todos os setores da sociedade portuguesa, tendo mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, feito uma referência velada ao mesmo, quando deixou subentendido que juiz do Porto não cumpriu a Constituição.

O caso espoletou uma petição pública que apelava à tomada de posição do Conselho Superior de Magistratura e do Provedor de Justiça.