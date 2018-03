Pub

Documento de 29 páginas, em segredo de justiça, está num blogue

A investigação do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa) ao assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, no âmbito da operação e-toupeira, está disponível na Internet. O site Tribuna do Expresso avançou que o documento de 29 páginas, que se encontra em segredo de justiça, foi colocado no blogue Mercado de Benfica, o mesmo que nos últimos meses revelou emails de dirigentes do clube da Luz.

Paulo Gonçalves é um dos arguidos do caso, relacionado com o acesso indevido a processos judiciais em segredo de justiça. Está indiciado por corrupção ativa e quatro crimes de violação do segredo de justiça, estes em coautoria com o técnico informático José Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, o qual, por sua vez, está ainda indiciado de um crime de corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato, burla informática, falsidade informática e nove crimes de acesso ilegítimo.

José Silva terá acedido a 10 processos judiciais, entre eles os dos e-mails e dos vouchers, e passado informações ao Benfica sobre os mesmos.

De acordo com o que a revista Sábado e o Correio da Manhã divulgaram a 8 de março, José Augusto Silva, que trabalha no departamento de informática dos tribunais de Fafe e Guimarães, teve acesso ao username e à password da magistrada Ana Paula Vitorino e assim acedeu "aos processos da 9.ª secção do DIAP de Lisboa". "Após se registar no computador com credenciais próprias ou de terceiros, o arguido José Silva, sem o conhecimento ou consentimento do titular das credenciais, inseriu no Citius as credenciais da magistrada para aceder aos processos", segundo citava a Sábado o mandado de busca.

O documento refere, de acordo com a mesma fonte, que José Augusto Silva acedeu centenas de vezes a 10 processos que estavam em segredo de justiça.

O blogue em causa também divulgou todo o conteúdo do processo relativo à oferta de bilhetes ao ministro das Finanças Mário Centeno, além dos emails e outras informações relativas ao Benfica e a processos judiciais.